Sivas'taki gürültü kavgasında kan aktı Alkollü H.D, kendisini gürültü nedeniyle uyaran komşusu Mustafa Poyraz'ı bıçakla yaraladı. Poyraz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Sivas'ta korkunç bir cinayet yaşandı.

İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Poyraz (26), iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen komşusu H.D.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı.

İki komşu arasında tartışma yaşandı. Tartışma sokağa yansıdı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Komşusunu bıçakla öldürdü

H.D. kavgada, yanında bulunan bıçakla Poyraz'ı bıçakladı.

Olayda yaralanan Poyraz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Poyraz'ın cenazesinin, kılınan ikindi namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.