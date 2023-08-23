Sivas'taki hurdacının üzerine beton devrildi! Ayakları duvarın altına sıkıştı...
DHA

Sivas'ta panik anları yaşandı.

Demircilerardı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ali Okur, çalışmaları bağlamında yıkımına karar verilerek boşaltılan dükkanda hurda toplamaya başladı.

Üzerine beton duvar devrildi

Okur hurda toplamaya devam ederken, beton üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye kurtardı

Ayakları duvarın altında sıkışan Okur, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Okur, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Okur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üzerine duvar devrilen hurdacıyı itfaiye kurtardı #1
Sivas'taki hurdacının üzerine beton devrildi
Üzerine duvar devrilen hurdacıyı itfaiye kurtardı #2
Sivas'taki hurdacının üzerine beton devrildi