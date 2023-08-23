Sivas'taki hurdacının üzerine beton devrildi! Ayakları duvarın altına sıkıştı...

DHA
Sivas'ta panik anları yaşandı.
Demircilerardı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ali Okur, kentsel dönüşüm çalışmaları bağlamında yıkımına karar verilerek boşaltılan dükkanda hurda toplamaya başladı.
Üzerine beton duvar devrildi
Okur hurda toplamaya devam ederken, beton duvar üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye kurtardı
Ayakları duvarın altında sıkışan Okur, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Okur, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Okur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.