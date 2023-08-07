Sivas'taki ölüm kavşağında bir kaza daha: 4 yaralı Sivas'ta sık sık yaşanan kazalar nedeniyle ölüm kavşağı olarak adlandırılan Cemel beldesi kavşağında meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İHA Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel beldesi kavşağında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine gitmekte olan F.İ. (66) idaresindeki kamyonet ile Altınyayla istikametine gitmekte olan U.C.Y. (25) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan H.S. (52) ile A.T. (25) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ölüm kavşağı Cemel beldesi kavşağının sık sık yaşanan kazalar nedeniyle ölüm kavşağı olarak adlandırıldığı öğrenildi.