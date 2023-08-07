Sivas'taki ölüm kavşağında bir kaza daha: 4 yaralı
İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel beldesi kavşağında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine gitmekte olan F.İ. (66) idaresindeki kamyonet ile Altınyayla istikametine gitmekte olan U.C.Y. (25) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan H.S. (52) ile A.T. (25) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'taki ölüm kavşağında bir kaza daha: 4 yaralı

Ölüm kavşağı

Cemel beldesi kavşağının sık sık yaşanan kazalar nedeniyle ölüm kavşağı olarak adlandırıldığı öğrenildi.