Euro
15.5146
1.96%
Dolar
13.719
1.7%
Altın
787.79
1.73%
Borsa
1.992
0.54%
Bitcoin
696.239
-2.01%
BTXN Coin
45.01
-3.70%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Sivas'taki şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı

    Ulus ilçesindeki şiddetli rüzgarın etkisiyle Hatipler Camii'nin çifte minarelerinden biri yıkıldı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'taki şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı

    Sivas'ın Ulaş ilçesinde, gece saatelerinden itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar Hatipler Camii'nin çifte minaresinden birini yıktı.

    Minare tamamen yıkılırken caminin çatısında da hasar oluştu.

    OLAY SIRASINDA CAMİDE KİMSE YOKTU

    Olay sırasında camide kimse bulunmazken, çevredeki mahalleli minarenin yüksek gürültüyle yıkıldığını söyledii.

    HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

    Sivas İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ve Cami İmam Hatibi Murat Güveç, camide hasar tespit çalışması yaptı.

    Sivas taki şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı #1

    Sivas taki şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı #2

    Sivas taki şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı #3

    Sivas taki şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir