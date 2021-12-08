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- Sivas'taki şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı
Sivas'taki şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı
Ulus ilçesindeki şiddetli rüzgarın etkisiyle Hatipler Camii'nin çifte minarelerinden biri yıkıldı.
- İHA
- 08.12.2021 - 12:51
- Güncelleme : 08.12.2021 - 12:53
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, gece saatelerinden itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar Hatipler Camii'nin çifte minaresinden birini yıktı.
Minare tamamen yıkılırken caminin çatısında da hasar oluştu.
OLAY SIRASINDA CAMİDE KİMSE YOKTU
Olay sırasında camide kimse bulunmazken, çevredeki mahalleli minarenin yüksek gürültüyle yıkıldığını söyledii.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI
Sivas İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ve Cami İmam Hatibi Murat Güveç, camide hasar tespit çalışması yaptı.