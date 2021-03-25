Siverek’te elektrik teli, 11 koyunu telef etti

Siverek’te elektrik teli, 11 koyunu telef etti

Rüzgar nedeniyle kopan elektrik teline takılan 11 koyun telef olurken, pazardan yeni aldığı koyunlarıyla eve giden adam durumu fark edince diğer hayvanları bölgeden uzaklaştırdı.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek'e bağlı Hayriye Mahallesi'nde pazardan satın aldığı koyunları evine götüren Yılmaz Kayısı'nın 11 koyunu, fırtına nedeniyle koparak yere düşen elektrik telini fark etmeyerek temas etti.

11 koyunun telef olduğunu fark eden Kayısı, sürüdeki diğer hayvanları telden uzaklaştırdı.

Kayısı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

"MAĞDUR OLDUM, ŞİKAYETÇİYİM"

Bölgede onarım çalışması başlatılırken telef olan koyunların sahibi Yılmaz Kayısı, "Pazardan aldığım koyunları evime götürüyordum. Yerde kopan telleri fark etmeyerek temas eden koyunlarımdan 11'i telef oldu. Mağdur oldum, şikayetçiyim." dedi.





















