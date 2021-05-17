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    Siverek’te markete yılan girdi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde markete giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe yol açtı.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 12:17
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    Siverek’te markete yılan girdi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki markete 1 metre boyunda yılan girdi. Market sahibi ve çalışanı yılanı yakalamak için uzun süre çabaladı.

    SOPAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

    Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda, rafların altında sıkıştırılan yılan sopa ile başına vurularak öldürüldü.

    Markette yaşanan kargaşa ve panik anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Siverek’te markete yılan girdi #1

    Siverek’te markete yılan girdi #2

    Siverek’te markete yılan girdi #3

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