SMA hastası Eliz bebek, tedavi için Almanya'ya uçtu

Malatya'da depremde evleri zarar gören Polat ailesi, Samsun'da hayırsever bir ailenin açtığı evde barınıyor.
Aile aynı zamanda, SMA TİP-1 hastası 20 aylık kızları Eliz Lina için başlattıkları yardım kampanyasına burada devam etti.
Kutlama yaptılar
Kalan 4 milyon TL’yi Samsun’da tamamlayan Oktay ve Gizem Polat çifti burada destekçileriyle birlikte kutlama yaptı.
Valilik izniyle başlatılan ve Samsun’da tamamlanan kampanya sonunda Polat ailesi gerekli evrakları tamamlamak için kolları sıvadı.
Almanya'ya gittiler
Bir süredir Almanya konsolosluğundan davet bekleyen aile beklediği daveti aldı. Lina ve ailesi bu sabah Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan kök hücre tedavisi için Almanya’ya gitti.
"Eliz Lina'nın ilacına uçuyoruz"
Vatandaşların desteğiyle kampanyanın bittiğini söyleyen anne Gizem Polat (27), “Eliz’in yürüdüğü ve koştuğu günleri görebilmek adına Almanya’ya gidiyoruz. Samsunlulara çok teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren bizi desteklediler. Depremden sonra ne olacak diye düşünürken bizi yalnız bırakmadılar. Eliz Lina’nın ilacına uçuruyoruz." ifadelerini kullandı.
"Buralara gelmek kolay olmadı"
Çok mutlu olduğunu dile getiren baba Oktay Polat (36), şu ifadeleri kullandı;
Buralara gelmek kolay olmadı. Çok uğraştık, çok kapı çaldık ve bu mücadeleyi kazandık. Sizlerin desteğiyle bu parayı topladık.