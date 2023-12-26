Sokak köpeği sorununda son vakalar! 3 şehirde 3 kaza, 10 yaralı Diyarbakır, Tekirdağ ve Konya'da aynı gün sokak köpeklerine çarpmak istemeyen sürücülerin yaptığı kazalarda toplam 10 kişi yaralandı.

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ensonhaber.com

Sokak köpeği sorunu Türkiye'nin en ciddi problemlerinden biri.

Son dönemde artan saldırılar nedeniyle onlarca insanımızı bu soruna kurban verdik.

3 bakanlığın konuya ilişkin çalışma başlatmasından sonra alınacak önlemler sabırsızlıkla beklenirken köpekler tehlike saçmaya devam ediyor.

Sokak köpekleri tehlike saçıyor: 3 şehir 3 kaza

Bu kapsamda Diyarbakır, Tekirdağ ve Konya'da olmak üzere aynı gün 3 şehirde sokak köpeklerinin neden olduğu kazalarda faciadan dönüldü.

İlk olay Diyarbakır'da yaşandı.

Diyarbakır-Bismil karayolunda otomobilin sürücüsü A.A., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi.

5 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile otomobildeki Z.E., M.A.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da benzer olay: Sürücü yaralandı

Sonraki kazanın adresi ise Tekirdağ oldu.

Saray ilçesinden Bahçeköy Mahallesi istikametine seyreden Serhat A. idaresindeki otomobil, Kambursöğüt mevkiinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serhat A. yaralandı. Yaralı sürücü Serhat A., çevredeki vatandaşlar tarafından kaza yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Köpeğe çarpıp ters döndü

Sokak köpeklerinin neden olduğu son kaza Konya'da yaşandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 13. kilometresinde, Beyşehir’den Seydişehir yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki otomobil, Gökçimen Mahallesi'nde aniden karayoluna çıkan köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrilerek ters döndü.

Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisindeki N.Y., G.K. ve N.K., ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonucu telef olan köpek de yoldan uzaklaştırıldı.

Kazazedelerin, Beyşehir’den Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan çalıştıkları iş yerine mesaiye gitmek üzere seyahat ederken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.