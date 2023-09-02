Sokak köpekleri bu kez Sakarya'da otomobili parçaladı

İHA
Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'de insan güvenliğini tehdit etmeyi sürdürüyor.
Bu güne kadar vahşi ölümlere neden olan sokak köpekleri, cana verdiği zararı mala da veriyor.
Konunun bir örneği de Sakarya'dan.
Park halindeki aracı parçaladılar
Kaynarca ilçesinde park halinde bulunan otomobile sokak köpekleri saldırdı.
Aracının tampon ve çamurluk kısmında zarar oluştuğunu gören otomobil sahibi şok oldu.
S.D., otomobilin üzerinde diş izleri gördüğünü ve bu sebeple aracına köpeklerin zarar verdiğini iddia etti.