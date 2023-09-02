Sokak köpekleri bu kez Sakarya'da otomobili parçaladı
İHA

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'de insan güvenliğini tehdit etmeyi sürdürüyor.

Bu güne kadar vahşi ölümlere neden olan sokak köpekleri, cana verdiği zararı mala da veriyor.

Konunun bir örneği de Sakarya'dan.

Park halindeki aracı parçaladılar

Kaynarca ilçesinde park halinde bulunan otomobile sokak köpekleri saldırdı.

Aracının tampon ve çamurluk kısmında zarar oluştuğunu gören sahibi şok oldu.

S.D., otomobilin üzerinde diş izleri gördüğünü ve bu sebeple aracına köpeklerin zarar verdiğini iddia etti.

Sokak köpekleri bu kez Sakarya'da otomobili parçaladı
Sokak köpekleri bu kez Sakarya'da otomobili parçaladı
Sokak köpekleri bu kez Sakarya'da otomobili parçaladı
Sokak köpekleri bu kez Sakarya'da otomobili parçaladı