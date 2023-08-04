Sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' diyen şüpheli yakalandı İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' ifadelerini kullanan U.A. isimli genç, polis ekiplerince evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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DHA

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan gencin ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı..

Sancaktepe'de yapılan röportajda U.A., 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusuna 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevap verdi.

Soruyu soran kişinin 'Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum' sözlerine ise şu yanıtı verdi:

Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil.

Evine düzenlenen operasyonla yakalandı

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti.

U.A.'nın evine operasyon düzenlendi.

51 tabanca fişeği bulundu

Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.