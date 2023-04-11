Soma'da zehirlenen maden işçisi hayatını kaybetti
AA

Manisa'nın ilçesinde özel bir şirketin işlettiği ocağında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden 30 yaşındaki Tevfik Pazarcık, olay yerinde hayatını kaybetti.

5 işçi hastaneye kaldırıldı

Gazdan etkilenen diğer çalışanlar Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soma'da zehirlenen maden işçisi hayatını kaybetti
Soma'da zehirlenen maden işçisi hayatını kaybetti