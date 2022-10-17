Soma'daki maden faciasından kurtulanlar, Bartın'daki acıya ortak oldu

Türkiye tarihinin en büyük maden kazası olarak tarihe geçen Soma maden faciasından sağ kurtulanlar, Bartın'daki maden kazasını öğrendiklerinde yeniden o günü yaşadıklarını söyledi.

Bartın'daki maden kazası acıları tazeledi...

13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan maden faciası 301 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası olarak tarihe geçen Soma'da, sağ kurtulanlar Bartın'daki acıya ortak oldu.

O günü yeniden yaşadılar

DHA'nın aktarımına göre; Soma'daki olaydan kendi imkanıyla 11 saat sonra çıkan Ahmet İren ve kazadan vardiya değişikliği yaptığı için kurtulan Sami Yavuz, o günü tekrar yaşadıklarını söyledi.

"30'a yakın arkadaşımız vefat etti"

Evli ve 3 çocuk babası İren, "Olay ilk yaşandığında boyutlarının bu kadar büyük olduğunun farkına varmadık. Sonradan çok büyük bir olay olduğunu öğrendik. O gün, orada can pazarı yaşandı. Yaşadığımız o saatler bizi bitirdi, çok kötüydü. Çok büyük bir acı yaşadık. Ben ve bir arkadaşım madenden yaklaşık 11 saat sonra kendi mücadelemizle çıktık. Bir galeride 140 kişiydik, 30'a yakın arkadaşımız vefat etti. Bazı arkadaşlarımızın maskeleri çalışmadı. Bakımı yapılmamış, tarihi geçen, tozlu maskeler vardı. Onlar yanımızda can verdi, bir şey yapamadık. Yukarıya çıktığımızda sadece bizim galeride ölenler olmadığını, 301 canın gittiğini öğrendim ve çok etkilendim." dedi.

"2 gündür çok kötü durumdayım"

Bartın'daki maden kazasını duyduğu günden itibaren kötü günler geçirdiğini ifade eden İren, "Soma'da yukarıya çıkarken maske takmıştık ve önümüzü görmüyorduk. Yanlarından geçerken bazı arkadaşlarımızın yardım için attığı çığlıkları duyduk ama bir şey yapamadık. Elimizden bir şey gelmiyordu. Çıkabilmek için yaklaşık 45 dakikalık bir süremiz vardı. Zamanla yarışıyorduk. Psikolojik olarak da bitik bir haldeydim. Olaydan sonra 7 yıl çalışmadım. 7 yıl sonra hayat şartlarından dolayı tekrar madene indim. Mecburum, bakmakla yükümlü olduğum 3 çocuğum ve ailem var. Tabii o günleri hatırlıyoruz ama psikolojik olarak da alışmak zorunda kaldım. 1,5 yıl önce tedavimi sonlandırdım. Bartın'daki olayı televizyonda izlerken, 301 kişinin öldüğü o güne, Soma faciasına geri döndüm, ağladım. Beynim o günü bana tekrar yaşattı. 2 gündür çok kötü durumdayım. Hissettiklerimi nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum." şeklinde konuştu.

"Gönüllü olarak yer altına girip kurtarma çalışmalarına katıldım"

Soma'daki faciadan vardiya değişikliği ile kıl payı kurtulduğunu ve daha sonra madene dönerek, arkadaşlarını kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten 2 çocuk babası Sami Yavuz, "Soma'daki facia yaşandığında vardiya değişikliği yaptığım için evdeydim. Duyar duymaz hemen madene geldim. Yaralı ve vefat eden arkadaşlarımız tanınmaz bir haldeydi. Arkadaşlarımı o halde görünce şok oldum ve kendime gelemedim. Gönüllü olarak yer altına girip, kurtarma çalışmalarına katıldım. Arkadaşlarımız kapkara olmuşlardı, kimisinin ağzından, kimisinin de burnundan kan gelmişti. Arkadaşlarım ölü olarak çıktı, biz kurtulduk. Allah'a şükür daha yiyecek ekmeğimiz varmış." dedi.

"Ölü sayısı Soma faciası kadar olmasın diye dua ettim"

Yaşanan olaydan sonra maden işçisi olarak çalışmayı bıraktığını anlatan Yavuz, "Madene devam etmedim. İnşaat işiyle uğraşıyorum. Olaydan sonra madenden soğudum. Arkadaşları o halde görünce 'maden benim için artık bitmiştir' dedim. Bartın'daki kazayı duyunca çok üzüldüm. O günü, arkadaşlarımı hatırladım. Ailelerinin ne halde olabilecekleri aklıma geldi. Allah yardımcıları olsun. İlk duyunca 'eyvah' dedim. Ölü sayısı Soma faciası kadar olmasın diye dua ettim. Allah hayatını kaybeden madencilerin ailelerine sabır versin. İmkanım olsa oraya yardıma giderdim ama imkanım olmadığı için gidemedim." diye konuştu.











