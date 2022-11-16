Taksim'deki terör saldırısını düzenleyen teröristin ablası olduğu iddia edilen, Somalili kadına ait videodaki konuşmaların çarpıtıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları 13 Kasım Pazar günü Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili dezenformatif paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Somalili kadının, teröristin ablası olduğu iddia edildi

PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli teröristin, 13 Kasım Pazar günü Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği bombalı saldırıdan sonra sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan bir tanesinde, Somalili bir kadının Arapça konuştuğu video paylaşılarak, İstanbul'da yakalanan bombacı kadının ablası şeklinde dolaşıma sokuldu.

Somalili kadının, teröristin ablası olduğu iddiası gerçek dışı çıktı - VİDEO

Paylaşılan içerikte kadının, "Kardeşim Somali'den Türkiye'ye gitti. İstanbul'da yaşıyor. Patlamayı kardeşim yapmadı. Onu PKK'lı gibi gösteriyorlar. Bu yalandır. PKK'yı tanımıyoruz bile. Başka örgütlerle de bağı yok. Kardeşimi kurban ediyor'." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve etkileşim alırken, çevirinin kaynağına yer verilmedi.

Bulgular

Paylaşımda kullanılan videodaki siyahi kadının Arapça konuştuğu doğru. Videonun sağ alt köşesine Taksim'deki patlamayı gerçekleştiren teröristin yakalandıktan sonra emniyette çekilen görüntüsü de eklenmiş. Videoda @kuzizdifjdjfj isimli bir TikTok hesabının adı yer alıyor. Hesap TikTok'ta aratıldığında bu isimde bir hesaba ulaşılamıyor.

İnternetteki taramanın sonucunda @kuzizdifjdjfj isimli hesabın daha önce var olduğu ve videonun bu hesap tarafından paylaşıldığı tespit edildi.

Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları da iddia edilen ifadelerin videoda yer almadığını, Somalili kadının olay sonrasında yaşadığı ırkçılığa tepki verdiğini ve konuşmalarının çarpıtıldığını belirtiyor.

Kadının konuşması tercüme edildi, iddialar çürütüldü

Anadolu Ajansı Somali muhabiri ve Arapça servisi Somalili kadının konuşmasını tercüme etti. Videoda konuşan kadının, Somali'nin merkezindeki Galmudug bölgesinde konuşulan Mahatiri lehçesiyle konuştuğunu tespit etti.

Somalili kadının videoda, "Selamünaleyküm, her nerede iseniz büyük Somali! Böyle güvenlikli bir bölgede bu patlama nasıl oldu hiç düşünmediler. Taksilerin bile aranıp güvenlik altına alındığı bu güvenli bölgede iki patlama nasıl oldu? Vallahi patlamadan ölenlerin cesetlerine şaşıracaksınız. Patlamanın videoları bende var ama bu videoların yayınlanmasına izin verilmiyor. Bana bu videoları gönderen insanlar var." şeklinde konuşuyor.

Devamında, "Vallahi Türkiye'de ikamet eden Somalililer dikkat etsinler. Çünkü önümüzdeki yedi gün içinde aramalar devam edecek ve aramalar yabancıların evlerine kadar uzanacak. Marmara Park'ın yanında aramalara, kontrollere şahit oluyorum? Böyle bir istikrara sahip olan ülkede bu patlama nasıl oldu bana çok sürpriz oldu. Oturumu olanlar ya da olmayanları isterlerse sınır dışı edecekler. Bundan dolayı da evlerde kalmalısınız. Türkiye'deki Somalilileri uyarın." ifadelerini kullanıyor.

Taksim'le alakalı bir ifadesi yok

Somalili kadın yaklaşık iki buçuk dakikalık konuşmasında, Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın ablası olduğunu veya terör gruplarının isimleriyle ilgili bir ifade kullanmıyor.

Video da paylaşana hesap da silindi

• Paylaşımda kullanılan videonun @kuzizdifjdjfj isimli bir TikTok hesabı tarafından paylaşıldığı, daha sonra hesabın ve videonun silindiği belirlendi.

• Videoda konuşan kadının Somali'de konuşulan Mahatiri lehçesini kullandığı tespit edildi.

• Somalili kadının Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın ablası olduğunu söylemediği anlaşıldı.

Videodaki Somalili kadının, Taksim'deki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın ablası olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.