DHA
PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmiyor...
Kuzey Irak'taki terör hedefleri havadan vuruldu..
Son dakika açıklaması, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk bölgesine düzenlenen hava operasyonu ile 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
"TSK'NIN ÇELİK PENÇELERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
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