DHA

PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmiyor...

Kuzey Irak'taki terör hedefleri havadan vuruldu..

Son dakika açıklaması, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk bölgesine düzenlenen hava operasyonu ile 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"TSK'NIN ÇELİK PENÇELERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)