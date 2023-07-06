Sonu gelmiyor! Ataşehir'de köpek saldırısına uğrayan kadının boynu ve başı parçalandı Kentte akşam saatlerinde evine yürüyen genç kadın, başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahale ettiği olayda kadın ağır yaralandı.

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İHA

Başıboş sokak köpekleri tehlikeye saçmaya devam ediyor.

Yıl boyunca ölüme ve ağır yaralanmalara sebebiyet veren köpek saldırıların sonu gelmiyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul...

Dakikalarca ısırarak parçaladı

Ataşehir'de akşam 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Aynur Kaynar, evine yürüdüğü esnada başıboş şekilde dolaşan köpeğin saldırısına uğradı.

Kadını boğaz ve kafa kısmından yakalayan köpek dakikalarca ısırarak parçaladı. Yoldan geçen vatandaşlar, durumu fark etmeleri üzerine köpeği taş atarak kaçırdı.

Durumu ağır

Boynundan ve kafasından ağır yaralanan kadın, cadde üzerinden geçen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bir iş yerinin bekçi köpeği olduğu iddia edilen saldırgan köpek, önce sahipleri tarafından götürüldü ardından belediye ekiplerince alındı.

"Kafasını boynunu paramparça etmişti"

Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan vatandaş Mesut Üreyir, şu ifadeleri kullandı:

Aracımla buradan geçerken bir arkadaş benden yardım istedi. Köpek kadına saldırmıştı, aşağı indim köpeği kovaladık. Başka köpek gelince kadına saldıran köpek diğer köpeğe saldırdı. Biz de yaralı ablayı aldık. Ablanın durumu ağırdı, kafasını boynunu paramparça etmişti, kanlar içerisindeydi. O an buradan ambulans geçiyordu. Onlar hemen müdahale yaptılar ama durumu ağır. Biz polislere haber verdik. Köpeğe taş atarak yan tarafa kapattık. Sahipleri gelip götürdü. Kadın da adalet sitesinde oturuyormuş, ya savcı ya da hakim eşi. Durumu ağır.

"Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar"

Aynı yolu sürekli kullandığını belirten vatandaş Bahar Demir, “Kadını köpekler kovalayıp parçalamış. Bizim her gün kullandığımız bir yol. Ben gece saatlerinde dönüyorum işten. Genellikle karakolun orada yuvaları var ama ilgilenilmiyor. Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar. Benim şu an gerçekten psikolojim bozuldu.” şeklinde konuştu.