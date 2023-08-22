Sonu gelmiyor! Edirne'de ev sahibi ile kiracı kavgası çıktı: 2 yaralı Kentte karşı karşıya gelen ev sahibi ve kiracının tartışmasında tansiyon yükselince olay baltalı kavgaya döndü. Kiracının eşi ile 16 yaşındaki oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı...

Yükselen ev fiyatları, konut sahiplerini harekete geçirince kiracılar çoğu zaman mağdur ediliyor.

Zam oranına getirilen yüzde 25 sınırını dinlemeyen ev sahipleri, fahiş kira artışlarını sürdürüyor.

Kiracılar ise haklarını savununca kavgalar da beraberinde geliyor.

Tartışma baltalı kavgaya döndü

Bu kez olayın adresi Edirne.

Ev sahibi F.B. ile kiracı Şükran Sügerli ve eşi Emrah Sügerli arasında tartışma çıktı. Tansiyonun yükselmesiyle olay tüfekli, satırlı, baltalı kavgaya dönüştü.

Baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda kesici aletle yaralanan kiracı Emrah Sügerli ile 16 yaşındaki oğlu Poyraz Sügerli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, kavgada kullanılan tüfeğe, satıra, baltaya el konuldu. Ev sahibi F.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"Daha 4 ayım olmasına rağmen evden çıkartmak istiyorlar"

Daha 4 ay kira süresinin olmasına rağmen evden çıkarılmak istediğini savunan kiracı Şükran Sügerli, evden çıkmak istemediğini söylediğinde 4 kişinin kendisine saldırdığını iddia etti.

Sügerli, “Bana hakaret edip üstüme başıma saldırdılar. 4 kişi birden üstüme saldırınca hiçbir şey yapamadım. Daha 4 ayım olmasına rağmen evden çıkartmak istiyorlar. Evi sattığı adama bizim daha 4 ay kontratımızın kaldığını söylememiş. Evde tek başımaydım ve tartışma çıkınca kapıya taşla ve sopalarla saldırdılar. Ben 4 ay sonra çıkacağım diyorum ama anlamıyorlar. Daha sonra eşim ve çocuğum da gelince kavga çıktı. Onlar satır ve sopalarla benim eşimin kolunu kestiler. Silahla da saldırdılar. Eşim hastaneye kaldırıldı.” dedi.