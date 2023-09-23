Sakarya'da okula giden 11 yaşındaki öğrenciye sokak köpeği saldırdı Sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan küçük kız, başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan çocuk, "Korkudan okula gidemiyoruz" dedi.

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İHA

Türkiye'de sokak köpeği sorunu giderek büyüyor...

7'den 70'e vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler, saldırılarıyla bugüne kadar çok sayıda can aldı.

Öte yandan sürücülerin de karşılarına çıkmalarıyla birçok kez kazalara neden oldu.

Yaşananlar ise vatandaşları çileden çıkarmaya başladı.

Anne ve babalar, sık sık yetkililere seslenerek çözüm bulunması gerektiğini söylüyor.

Okula giderken saldırıya uğradı

Son olarak bir saldırı da Sakarya'da yaşandı.

Akyazı ilçesinde okula gitmek için kuzeni ile birlikte evden çıkan 11 yaşındaki Rumeysa Göktepe, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Hastanelik oldu

Köpeğin üzerine atlaması ve ısırması neticesinde bacağından yaralanan küçük kız, çevredekilerin yardımıyla hastaneye sevk edildi.

Pansumanı tamamlanan kız çocuğuna daha sonrasında kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.

"Çocuğun üzerine atlamış bacağını ve baldırını ısırmış"

Rumeysa’nın babası Sami Göktepe, “Sabah ben çocukları okula gönderdim. Köpek, çocuğun üzerine atlamış bacağını ve baldırını ısırmış. Arkadaşları kurtarmaya çalışmış ama onlar da küçük olduğu için kaçmış. Vatandaşlar hastaneye götürüp pansuman yaptırmışlar. Ben işteydim eşimin araması sonrasında hastaneye gittim. Her gün köpek olayı var ben bunları istemiyorum.” dedi.

"Köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Rumeysa Göktepe yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

Ben okula gidiyordum ve köpek havlıyordu. Köpek üzerime atladı ve bacağımı ısırdı kafamı betona vurdum. Düşünce diz kapağım yara oldu. Kuzenimin elinde top vardı o topa vurdu köpekte topun peşine gitti. Bizim komşumuz beni aldı ve hastaneye götürdü. Burada bana aşı vuruldu. Bu köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz. Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)