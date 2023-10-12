Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Adana'da çocuğu halat niyetine kullandılar Kozan ilçesinde gündüz saatlerinde kaydedilen bir videoda, bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan sürücülerin küçük çocuğu halat gibi kullandığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye'de ilginç olayların yaşandığı illerin başında Adana geliyor. Zaman zaman sosyal medyanın diline düşen bölgede, yüzleri güldüren olay kadar yürekleri ağza getiren görüntüler de ortaya çıkıyor. Bunun bir örneği de yakın zamanda yaşandı. Bozulan araca ilginç çare buldular Kozan ilçesinde otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten bir çareye başvurdular. Çocuğu halat gibi kullandılar Bir çocuk, iki otomobilin arasına geçerek adeta halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu tehlikeli anlar, anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)