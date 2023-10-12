İHA
Türkiye'de ilginç olayların yaşandığı illerin başında Adana geliyor.
Zaman zaman sosyal medyanın diline düşen bölgede, yüzleri güldüren olay kadar yürekleri ağza getiren görüntüler de ortaya çıkıyor.
Bunun bir örneği de yakın zamanda yaşandı.
Bozulan araca ilginç çare buldular
Kozan ilçesinde otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu.
Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten bir çareye başvurdular.
Çocuğu halat gibi kullandılar
Bir çocuk, iki otomobilin arasına geçerek adeta halat görevi gördü.
Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu tehlikeli anlar, anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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