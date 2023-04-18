DHA

Dolandırıcılar, 11 ayın sultanı demedi, duyguları sömürmeye devam etti.

Ramazan’da vatandaşların duygularını suistimal ederek sosyal medyada yardım ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirten kötü niyetli kişilerin, 'fitre' adı altında para istediği ortaya çıktı.

Bu tarz paylaşımların arttığına dikkat çeken Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, uyarılarda bulundu.

İyi niyetli insanların bu yöntemle ekonomik destekte bulunmasının ardından dolandırıldığını anlayıp, şikayette bulunduklarını dile getiren Gündüz, sosyal medya kullanıcılarına para gönderdikleri kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup, olmadığını araştırmalarını istedi.

Sosyal medyada yardım kampanyalarının valilik izniyle düzenlenebildiğini anlatan Gündüz, şöyle konuştu:

Ramazan ayında fitre vermek veya ihtiyaç sahibine yardım etmek isteyenlerin iyi niyetini suistimal edenler oluyor. İhtiyaç sahibi kişilere yardım etmek isteyenler, fitre, zekat gibi bağış yapacakları kişileri iyi seçmeli. 'Ben bağış yaptım' düşüncesiyle sosyal medyada gördükleri her paylaşıma, para göndermesinler. İnsanlarımız hassas duygularla yaptıkları bağışlarla zaman zaman dolandırıcılara hizmet etmiş oluyor. Şikayetlerin çoğu sosyal medyadaki sahte hesaplara yönelik geliyor. Tüketicilerimizi uyarmak istiyoruz. 'Çocuğumuz sakat, hasta' gibi paylaşımlarda, sahte evrakla izin alınmış gibi gösteriliyor. Sosyal medya kullanıcıları bu hesapların gerçekliğini sorgulamadan, ihtiyaç sahibini araştırıp, güvenmeden para yatırmasın. Böyle bir durumla karşılaşıldığında polise bilgi verilmeli. Bağış kampanyalarında da valilik izni araştırılmalı.