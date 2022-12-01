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    Sosyal medyada tepki toplayan ilan

    Bir ilan sitesinde evine kiracı arayan kişinin 'Bayana ücretsiz, sadece bayan' sözleriyle kendi fotoğraflarını paylaşması görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:03
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    Sosyal medyada tepki toplayan ilan

    Artan kira fiyatları sonrası vatandaşlar ev bulmak için ilan sitelerinde daha fazla gezinir oldu.

    Ancak bu gezintiler de göze çarpan bir ilan oldu ki görenlerin tepkisini çekti.

    Bir ilan sahibinin, ev fotoğrafları yerine kendi fotoğraflarını koyması sosyal medyada gündem oldu.

    Verdiği ilan tepki çekti

    İlanın açıklamasında bulunan 'Bayana ücretsiz, sadece bayan' sözleri dikkat çekti.

    Sosyal medyada ahlaksız ilana yönelik çok sayıda tepki gösterildi.

    Sosyal medyada tepki toplayan ilan #1

    Sosyal medyada tepki toplayan ilan #2

    Sosyal medyada tepki toplayan ilan #3


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