Stepne ve yağ deposundan, 132 cep telefonu çıktı

Stepne ve yağ deposundan, 132 cep telefonu çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından düzenlenen 2 araca yönelik operasyonda, stepne içine ve yağ deposuna gizlenmiş piyasa değeri 800 bin TL olan cep telefonları ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı’nda, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri ülkeye kaçak cep telefonu sokmak isteyen şahıslara geçit vermedi.

Gerçekleştirilen 2 operasyonda, değeri 800 bin TL olan toplam 132 cep telefonu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı konuya yönelik yaptığı açıklamada operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, ilk operasyonda, yabancı uyruklu sürücünün aracı, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na geldiğinde tescil işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük kontrolüne tabi tutuldu.

Stepnenin anormal duruşu fark edildi

DHA’nın haberine göre; kontrol sırasında aracın alt kısmında bulunan stepnenin görünüş ve duruşunda anormallikler olduğu tespit edildi.

Ekiplerce kesilen lastiğin içinde gizlenmiş 60 cep telefonu ele geçirildi.

Yağ deposundan cep telefonları çıktı

İkinci operasyonda ise Habur Sınır Kapısı’na gelen tır, risk analizi kapsamında yakın takibe alındı. Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerce x-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi.

Yapılan aramada dorsede bulunan dolu yağ deposunda kullanılmamış vaziyette farklı marka ve modellerde 72 cep telefonu ele geçirildi.

Telefonların yağdan zarar görmemeleri için sıkı şekilde poşetlere sarılmış olduğu belirlendi.

Piyasa değeri 800 bin TL

Çeşitli marka ve modellere ait ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan cep telefonlarına el konuldu.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.