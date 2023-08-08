Su sorunu çözülmeyen Bodrumlular isyan etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve uzun süredir su sorunu yaşayan vatandaşlar, yöneticilerin su sorununu çözememesine isyan ederken su tankeriyle dağıtılan su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yokuşbaşı Mahallesi'nde ise sızıntı yapan atık su hattı 6 aydır yaydığı kokuyla mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

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DHA

Dünyaca ünlü turizm merkezlerine ev sahipliği yapan CHP yönetimindeki Akdeniz il ve ilçeleri su sorunuyla cebelleşiyor.

Heykel yapmaktan vatandaşa hizmet etmeye vakit bulamayan CHP'li yöneticiler özellikle Bodrum'da yıllardır yaşanan su sorununu çözemiyor...

34 yıllık CHP yönetimi

1989'da yönetimi Anavatan Partisi'nden alan CHP'liler tarafından 34 yıldır idare edilen Bodrum'da son dönemde ana isale hatlarında meydana gelen patlakların da etkisiyle yaz aylarında su kesintileri arttı.

Vatandaşların dayanacak sabrı kalmadı

Çok sayıda mahallede suların kesik olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Yaklaşık 1 aydır suların akmadığı belirtilen Çırkan Mahallesi'nde vatandaşlar mağdur oldu.

Su olmadığı için temizlik ve hijyen konusunda da büyük sıkıntı çektiğini söyleyen mahalleli sorunun bir an çözülmesini istediklerini söyledi.

Mahalle muhtarı Coşkun Ünlü kendisine ait 28 tonluk tankerle vatandaşlara haftalardır su dağıtmaya devam ediyor. Mahalleli damacanalara doldukları su ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

"İnsanların tuvalete dökecek suyu yok"

Haftalardır devam eden kesintiye çözüm bulunamadığını söyleyen Muhtar Ünlü, "Bu konuyu dile getirmekten yorulduk, diyecek bir kelime de bulamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ciddi anlamda bir sıkıntı var. Patlakları tamir etmek 15 gün sürüyor ve bu sürede vana açılıp, kapandığı için sıkıntı artıyor. İnsanlar burada mağdur oluyor. Hayvanlar aç, susuz.

Kendi imkanlarımızla su sorununu gidermeye çalışıyoruz ama bu durum daha ne kadar sürecek? Yetkililerden destek istiyoruz. Belde belediyelerimizi geri istiyoruz. Hiçbir zaman bu kadar uzun süre susuzluk yaşamadık. Sadece Bodrum değil, Muğla genelinde büyük sıkıntı var. Kuyulardan suyu alıyoruz, mazotu kendimiz karşılıyoruz. İnsanlar bunalmış durumda, tuvalete dökecek su yok. Parayla su alıyor" dedi.

"Banyo yapamıyoruz"

Konacık Mahallesi'nde oturan Veli Kurt ise "35 yıldır Bodrum'da, 20 senedir Konacık Mahallesi'nde yaşıyorum. Parayla aldığım damacana suyla kedilerime, hayvanlarıma su veriyorum. Banyo yapamıyoruz. Yaşadığımız bu durumdan ve susuzluktan bıktık, insana değer veren yok. Suyun siyaseti olmaz" diye konuştu.

Kanalizasyon kokusu bezdirdi

Bodrum'da bir yanda susuzluk varken diğer yanda atık su sorunu var.

Bodrumluların bir diğer sorunu da kanalizasyon kokusu...

Yokuşbaşı mahallesi 2215 sokakta yaşayan mahalle sakinleri 6 aydır sızıntı yapan atık suyun bir türlü bitmediğini söyleyerek isyan etti.

Belediyeye sayısız şikayette bulunan mahalleli, 6 aydır hayattan bezdiren pis koku ile yaşıyor.