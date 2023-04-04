Suç örgütüne operasyon: Adana merkezli 10 ilde 136 kişiye gözaltı kararı! Adana merkezli 10 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 136 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuran 136 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin 'adam yaralama', 'silah ve uyuşturucu ticareti' başta olmak üzere 71 suça karıştığı tespit edildi.

Adana merkezli İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'de çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.