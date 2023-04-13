Süleyman Soylu Esenler'e Togg ile geldi! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi AK Parti Esenler İlçe Teşkilatına ziyarete gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun makam aracı Togg'un vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi üzerine Bakan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

DHA

Türkiye, yerli ve milli otomobili Togg'un sevincini yaşıyor.

Afet bölgelerinde vatandaşların yaralarını sarmak için her türlü imkanı seferber eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir yandan da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Soylu, AK Parti Esenler İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Soylu, Togg marka makam aracıyla ilçe binasına geldi.

Togg'a çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Kimi fotoğraf çektirdi, kimi ise araca bindi. Haşim Özkan da bebeğiyle Togg'a bindi.

Bakan vatandaşlarla fotoğraf çekildi

Bakan Soylu, yoğun ilgiliye kayıtsız kalmayarak Togg önünde vatandaşlarla selfie yaptı.

Fransa'daki vatandaşla görüntülü konuştu

Makam aracının şoför koltuğuna da geçen Soylu, bir vatandaşın Fransa'da bulunan yakını ile görüntülü telefon konuşması yaptı.

"Türkiye Yüzyılı'nda böyle daha çok yerli ve milli arabalarımız olacak"

Daha sonra açıklama yapan Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Bu milletin arabası ve her gittiğimiz yerde milletin heyecanını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ortaya koyduğu irade nasıl bir sonuçla tecelli ediyor burada görülüyor.



Bu daha başlangıcı, Türkiye Yüzyılı'nda böyle daha çok yerli ve milli arabalarımız olacak. Yeter ki millet bu istikametinde devam etsin. Öteki diye oturmuyoruz, bizim ki diye oturuyoruz.

Soylu, Togg makam aracıyla ilçe binasından ayrıldı.

"Evden Togg'u görmeye geldik"

Bu arada Soylu'nun makam aracına 2 aylık bebeğiyle binen Haşim Özkan, "Evden Togg'u görmeye geldik. Kendi arabamız üretildiği için çok mutluyuz. İnşallah daha üst modelleri gelir. Allah nasip ederse almayı düşünüyoruz." dedi.