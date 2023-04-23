Süleyman Soylu: Etrafımızdaki coğrafyayı huzura taşıyacağız

DHA

Bakanlar, milletvekili adayı oldukları bölgelerde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa'da bulunan Küre Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti.

Dernek binasında Kastamonulularla bayramlaşan Soylu, kalabalık nedeniyle dernek binasının önünde bulunan seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi.

Bayrampaşa'da halka seslenen Soylu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu söylüyor. Diyor ki işte şehir hastaneleri israftır. İsraf mı şehir hastaneleri? Öyle mi? Buna üç tane koyun verseniz, üç koyunu kaybeder. Merak etmeyin. Koyunlar akıllıdır. Onlar akşam yerlerini bulurlar. Ama o evini bulamaz. Şimdi bu adama Türkiye teslim edilir mi? 15 Temmuz darbesinde havalimanından çıktı. Tankçılarla anlaşıp eve gidip ayak ayak üstüne oturdu mu? Bu ülkeye maç seyreder gibi 15 Temmuz darbesini seyredenden mi cumhurbaşkanı olur? Yoksa ölümüne geliyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan'dan mı? İstanbul Belediyesi'ni 4 yıldır idare ediyorlar. Hayatınıza dokunan ne var, Allah'ınızı severseniz? İdari bir şey söyleyin. Yok mu? Ne var? Tayyip Erdoğan'ın emanet ettiği metroları bitiremediler. Tabelalarını çakamadılar. Hayatınıza dokunan ne var? Hadi bunlar İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da belediyeleri aldılar. Tamam milletimiz böyle karar verdi. Başımızın üzerine. Peki bir şey yapabilselerdi. Bugün derlerdi ki biz şu hizmetleri yaptık. İstanbul'u abat ettik, Ankara'yı abat ettik, İzmir'i abat ettik. Adana'yı abat ettik. Hiçbir şey yapamadılar. Ne yapacaklarını ve yapamayacaklarını gösterdiler. Kıymetli hemşerilerim ama bir şeyi yaptılar. İstanbullunun kas gücü var ya. Pazuları kuvvetlendirdiler. Nasıl kuvvetlendirdiler? Otobüsleri ittirdiler. O yetmedi bir de ayaklarının kaslarını kuvvetlendirdiler. Ya yürüyen bir merdivende mübarek bir tane şalterine basıp çalıştıramıyor musun? Şalterine basmaktan aciz olanlar bırak. Ben İstanbul'un, Türkiye'yi bırakın bunlar ufak bir yer bile idare edemezler, yönetemezler. Bunu hep beraber görüyoruz.