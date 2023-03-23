Süleyman Soylu’nun katıldığı Kökünü Kurutma operasyonunundan görüntüler

İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat katıldığı ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz gün şafak vakti gerçekleştirildi.
Söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Özel Harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi.
Operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Yapılan baskınlarda 212 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Konuya ilişkin adli süreç devam ediyor.
Bugün ise operasyona ilişkin görüntüler servis edildi.