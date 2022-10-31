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    Süleyman Soylu’ya hakaret eden polis tutuklandı

    Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandığı öğrenildi.
    • 31.10.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 15:54
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    Süleyman Soylu’ya hakaret eden polis tutuklandı

    Antalya’nın Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru L.A.'nın, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlendi.

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili hemen soruşturma başlatıldı.

    Tutuklandı

    Paylaşımının ardından harekete geçen polis, L.A.'yı gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A., sulh ceza hakimliğince 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

    Süleyman Soylu’ya hakaret eden polis tutuklandı #1


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