Sultanbeyli’de, bakımevinde ‘elma’ ile ölüm iddiası

Özel bir bakım merkezinde kalan 31 yaşındaki otizmli genç, elma yerken nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Aile, çocuklarının ölümünden bakımevini sorumlu tuttu.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde 20 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, özel bir engelli bakım merkezinde 7 yıldır kalan 31 yaşındaki otizmli Oğuz Sercan Şevker, elma yerken nefes alamadı.

Bakımevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şevker, 12 gün boyunca yoğun bakımda verdiği mücadeleyi dün gece kaybetti.

Şevker’in ailesi, ölümde bakımevinin ihmali olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

“Kurumun ihmalkarlığı yüzünden öldü”

DHA’nın haberine göre; Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu söyleyen üvey baba Ahmet Acar, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğumuz 7 senedir Sultanbeyli'de bulunan bakım merkezinde kalıyordu. Kurumun ihmalkârlığı yüzünden öldü. Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi. Katı gıda zaten yasaktı.





“Aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi”

Pandemi döneminde ziyaret de yasaktı. Arada bir görüntülü izin veriyorlardı. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi. Pandemi döneminde ciğerlerinde ödem oluştu, çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede yalnız bırakılıp terk edildi. Kurumun yanına refakatçı bırakması gerekirken eleman yetersizliği olduğunu söylediler.

“Burada kurumun ihmali var”

Ben oraya kesinlikle talimat vermiştim. Annesinin panik atak olduğunu ve olumsuz şeylerin annesine söylenmemesi konusunda uyarmıştım. 20 Ekim'de saat 15.00'de eşime telefon geliyor, 'Çocuğunuz elma yedi, kalbi durdu' diyorlar. Eşim birden fenalaşıyor. Oraya gittiğimizde özel bir hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Orada kurumdan kaynaklı olduğu anlatılınca polisler geldi. Bugün gece saat 01.00 gibi hayatını kaybetti. Orada yediği elma boğazından kalıyor. O esnada 4 buçuk dakikalık bir işlem yapılıyor. Burada kurumun ihmali var. En azından katı gıda yedirilmeyeceğini bilmeleri lazımdı.”

Kurum iddiaları kabul etmedi

Bakımevi ise ihmal iddialarını kabul etmeyerek Oğuz Sercan Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini öne sürdü.

Bakımevi yetkilileri Şevker'in fenalaşmasının ardından ambulans çağrıldığını belirtti.