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    Sultanbeyli’de başıboş köpekler çocuğun bacağını ısırdı

    Kur'an kursundan çıkan iki arkadaş, yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuklardan biri kaçarak kurtulurken diğeri ise bacağından ısırıldı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 09.08.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:08
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    Sultanbeyli’de başıboş köpekler çocuğun bacağını ısırdı

    Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor...

    Sahipsiz köpek saldırılarının yeni adresi İstanbul.

    Sultanbeyli ilçesinde Kur'an kursundan dönen 2 arkadaş, evlerine giderken sokaktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

    Çocuklardan biri saldırıdan kaçarak kurtulurken, 8 yaşındaki Muhammed Said Kalkan ise saldırıda yaralandı.

    Acılar içinde yardım bekledi

    Sol bacağının baldır kısmının ısırıldığı küçük çocuk, acılar içinde yerde yatarak yardım bekledi.

    Olayı gören çevredekiler Kalkan'ın yardımına koşarken haberi alan cami hocası da olay yerine geldi. Hoca, yaralanan çocuğu aracına bindirerek hastaneye götürdü.

    Sultanbeyli’de başıboş köpekler çocuğun bacağını ısırdı #1

    Tedavinin ardından taburcu edildi

    Öte yandan kaçarak kurtulan çocuk ise yaralanan arkadaşının ailesine haber verdi.

    Baldır kısmından yaralanan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; köpeklerin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultanbeyli’de başıboş köpekler çocuğun bacağını ısırdı #2

    "Kuduz aşısı yaptılar"

    Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun babası Ferdi Kalkan, “Çocuklar geçtiğimiz cuma günü Kur'an kursundan çıkarken 4 tane köpeğin saldırısına uğruyor, arkadaşı gelip hemen bana haber verdi. Tabii bu arada da cami çıkışı olduğu için hocaya da haber veriyorlar. Hoca da hemen arabasına bindirip bize doğru geldi, araca binip hastaneye gittik. Hastanede kuduz aşısı yaptılar. Sokaklar maalesef başıboş köpekler ile dolu. Benim çocuğum saldırıya uğrarken diğer çocuklar caddeye doğru koşuyor. Allah korusun çocuklara araba da çarpabilirdi.” dedi.

    Sultanbeyli’de başıboş köpekler çocuğun bacağını ısırdı #3

    Sultanbeyli’de başıboş köpekler çocuğun bacağını ısırdı #4

    Sultanbeyli’de başıboş köpekler çocuğun bacağını ısırdı #5

    Sultanbeyli’de başıboş köpekler çocuğun bacağını ısırdı #6


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