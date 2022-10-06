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    Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki çocuklara saldıran şahıs yakalandı

    Düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme atan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahısın yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu tespit edildi.
    • 06.10.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:53
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    Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki çocuklara saldıran şahıs yakalandı

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 03 Ekim 2022 tarihinde düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme atan şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

    Polis ekipleri tarafında başlatılan araştırmalarda; mağdur şahsın 11 yaşındaki T.Ş. isimli çocuk şahıs olduğu anlaşılmış, ailesine ulaşılarak ilgili birime intikalleri sağlandı.

    Y.Ö. gözaltına alındı

    Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, konvoyun geçiş güzergahında çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü inceleyen ekipler, şüpheli şahsın Y.Ö. isimli şahıs olduğunu tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

    Yüz 50 oranında zihinsel engeli bulunuyor

    Şahsın yapılan sorgulamasında, kasten yaralama suçundan kaydının olduğu ayrıca yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre, konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

    Sultanbeyli de düğün konvoyundaki çocuklara saldıran şahıs yakalandı #1


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