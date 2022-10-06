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- Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki çocuklara saldıran şahıs yakalandı
Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki çocuklara saldıran şahıs yakalandı
- 06.10.2022 - 16:21
- Güncelleme : 06.10.2022 - 16:53
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 03 Ekim 2022 tarihinde düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekme atan şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Polis ekipleri tarafında başlatılan araştırmalarda; mağdur şahsın 11 yaşındaki T.Ş. isimli çocuk şahıs olduğu anlaşılmış, ailesine ulaşılarak ilgili birime intikalleri sağlandı.
Y.Ö. gözaltına alındı
Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, konvoyun geçiş güzergahında çok sayıda güvenlik kamera görüntüsü inceleyen ekipler, şüpheli şahsın Y.Ö. isimli şahıs olduğunu tespit ederek kıskıvrak yakaladı.
Yüz 50 oranında zihinsel engeli bulunuyor
Şahsın yapılan sorgulamasında, kasten yaralama suçundan kaydının olduğu ayrıca yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu tespit edildi.
İHA'nın haberine göre, konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.