- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sultanbeyli'de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı
Sultanbeyli'de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı
- DHA
- 21.01.2022 - 14:35
İstanbul'un Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, cadde üzerinde drift atarak ilerlediği öne sürülen taksiye dur ihtarında bulundu.
EHLİYETSİZ ÇOCUK PANELVAN ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI
İhtara uymayan taksi sürücüsü kaçmaya başladı. 3 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından taksi, caddede ilerleyen Mehmet Özgel yönetimindeki panelvan araca çarparak takla attı.
YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenler yardıma koştu.Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde taksi sürücüsünün 14 yaşındaki M.Y.Ö olduğunu ve aracı evden izinsiz aldığını belirledi.
M.Y.Ö ve takside bulunan 14 yaşındaki H.D, tedbir amaçlı ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
13 BİN 176 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Yaşı küçük sürücü M.Y.Ö'ye, dur ihtarına uyumamak, drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin 176 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.