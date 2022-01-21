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    Sultanbeyli'de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı

    Evinden izinsiz aldığı taksiyle panelvan araca çarpıp takla atan 14 yaşındaki çocuk, kazayı hafif atlatırken, polis ekipleri M.YÖ'ye aracı ehliyetsiz kullanmaktan 13 bin 176 lira para cezası uyguladı.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 14:35
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    Sultanbeyli'de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı

    İstanbul'un Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, cadde üzerinde drift atarak ilerlediği öne sürülen taksiye dur ihtarında bulundu.

    EHLİYETSİZ ÇOCUK PANELVAN ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

    İhtara uymayan taksi sürücüsü kaçmaya başladı. 3 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından taksi, caddede ilerleyen Mehmet Özgel yönetimindeki panelvan araca çarparak takla attı.

    YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı görenler yardıma koştu.Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde taksi sürücüsünün 14 yaşındaki M.Y.Ö olduğunu ve aracı evden izinsiz aldığını belirledi.

    M.Y.Ö ve takside bulunan 14 yaşındaki H.D, tedbir amaçlı ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    13 BİN 176 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

    Yaşı küçük sürücü M.Y.Ö'ye, dur ihtarına uyumamak, drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin 176 lira idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

    Sultanbeyli de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı #1

    Sultanbeyli de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı #2

    Sultanbeyli de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı #3

    Sultanbeyli de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı #4

    Sultanbeyli de ehliyetsiz çocuk panelvan araca çarptı #5


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