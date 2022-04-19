Petrol
108.17
-4.41%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
611.642
5.35%
BTXN Coin
31.30
-2.64%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçışı

    İki polis tarafından emniyete götürülmek üzere araca bindirilen bir şahıs, polislerin boş anını kollayıp kaçmayı başardı.
    • 19.04.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçışı

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde S.Ö.'yü emniyete götürmek isteyen polisler, üst araması yaptıkları şahsı ekip otosuna bindirdi.

    Saniyeler içinde kaçtı

    Polis memurlarının araca geçmesini fırsata çeviren S.Ö. kendi tarafındaki kapıyı açarak hızla bölgeden uzaklaştı.

    Saatler sonra emniyete gitti

    AA'nın haberine göre, olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne giden ve herhangi bir suçtan aranmadığı öğrenilen S.Ö., işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldı. S.Ö.'nün yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği ortaya çıktı.

    Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçış anı kamerada

    Sultanbeyli de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçışı #1

    Sultanbeyli de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçışı #2

    Sultanbeyli de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçışı #3


    İlginizi Çekebilir

    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı
    Magazin

    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı

    Apple, kendi otomobilleri için işletim sistemi geliştiriyor
    Teknoloji

    Apple, kendi otomobilleri için işletim sistemi geliştiriyor

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir