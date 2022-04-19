Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçışı

İki polis tarafından emniyete götürülmek üzere araca bindirilen bir şahıs, polislerin boş anını kollayıp kaçmayı başardı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde S.Ö.'yü emniyete götürmek isteyen polisler, üst araması yaptıkları şahsı ekip otosuna bindirdi.

Saniyeler içinde kaçtı

Polis memurlarının araca geçmesini fırsata çeviren S.Ö. kendi tarafındaki kapıyı açarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Saatler sonra emniyete gitti

AA'nın haberine göre, olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne giden ve herhangi bir suçtan aranmadığı öğrenilen S.Ö., işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldı. S.Ö.'nün yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de ekip otosuna bindirilen kişinin kaçış anı kamerada