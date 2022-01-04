Sultanbeyli'de ev sahibine yakalanan hırsızlar kaçtı

Mehmet Akif Mahallesi'nde mobilya ustasının deposuna giren hırsızlar, ev sahibinin 'Sizi gördüm' ikazına rağmen mobilya yapımında kullanılan malzemeleri çaldı.

Sultanbeyli'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde daha önceden vukuatı bulunan 3 hırsız, bu sefer mobilya ustası Ayhan Bak'ın evinin altında bulunan depoya girdi.

GÜVENLİK KAMERALARINI HİÇE SAYDILAR

Gece geç saatlerde bahçe kapısını açan hırsızlar güvenlik kameralarına aldırış etmeden merdivenin altında bulunan deponun kilidini kırdı.

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MALZEMELERİ PAZAR ARABASIYLA ÇALDILAR

Depo içinde bulunan, mobilya yapımında ve tamirinde kullanılan elektrikli ve şarjlı malzemeleri aynı depodan çaldıkları pazar arabasına koyarak götürdüler.

'SİZİ GÖRDÜM' İKAZI BAŞARISIZ OLDU

Hırsızların depo kilidini kırdıkları esnada çıkan sesler üzerine uyanan ev sahibinin “sizi gördüm” diye bağırmasına aldırış etmeyen hırsızlar pazar arabasına koydukları malzemeleri çalarak kaçtılar.

"15 BİN TL KAYBIMIZ OLDU"

Nurgül Bak, ”Gece 1 sıralarında 18-20 yaşlarında 3 tane çocuk geliyor. Sanki daha önceden biliyormuş gibi hiç korkusuzca kapıyı açıyorlar eşimin mobilya malzemelerinin olduğu deponun kilidini kırıyorlar. İçeride bulunan malzemeleri alıyorlar mobilya malzemeleri vardı. Makinalar güvenlik kameraları, matkap gibi makinalar hepsini götürmüşler. Biz yetkililerden makinalarımızın bize geri verilmesini istiyoruz. Bizim ekmek teknemiz o makinalar yaklaşık 15 bin TL gibi maddi kaybımız oldu. Makinalarımızı bulunmasını istiyoruz ” şeklinde konuştu.