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- Sultanbeyli'de gelin aracından inip çocuklara saldırdı
Sultanbeyli'de gelin aracından inip çocuklara saldırdı
Düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar, araçtan inen şahsın tekme tokat saldırısına uğradı. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.
- 04.10.2022 - 10:06
- Güncelleme : 04.10.2022 - 13:01
İstanbul Sultanbeyli'deki düğün konvoyu dehşet saçtı.
Mimarsinan Mahallesi'nde yaşanan olayda, minik çocuklar önlerinden geçen düğün arabasını durdurmak istedi.
Çocuklara tekme attı
Gelin aracından inen öfkeli kişi, kendisinden yaşça küçük olan çocuklara saldırmaya başladı.
Çocuklara tekme tokat saldıran şahıs, içlerinden birini de yere düşürdü.
O anlar kamerada
Yaşanan dehşet dolu dakikalar kameraya yansıdı.
Sultanbeyli'de gelin aracından inip çocuklara saldırdı ViDEO