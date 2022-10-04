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    Sultanbeyli'de gelin aracından inip çocuklara saldırdı

    Düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar, araçtan inen şahsın tekme tokat saldırısına uğradı. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.
    • 04.10.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:01
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    Sultanbeyli'de gelin aracından inip çocuklara saldırdı

    İstanbul Sultanbeyli'deki düğün konvoyu dehşet saçtı.

    Mimarsinan Mahallesi'nde yaşanan olayda, minik çocuklar önlerinden geçen düğün arabasını durdurmak istedi.

    Çocuklara tekme attı

    Gelin aracından inen öfkeli kişi, kendisinden yaşça küçük olan çocuklara saldırmaya başladı.

    Çocuklara tekme tokat saldıran şahıs, içlerinden birini de yere düşürdü.

    O anlar kamerada

    Yaşanan dehşet dolu dakikalar kameraya yansıdı.

    Sultanbeyli'de gelin aracından inip çocuklara saldırdı ViDEO

    Sultanbeyli de gelin aracından inip çocuklara saldırdı #1

    Sultanbeyli de gelin aracından inip çocuklara saldırdı #2

    Sultanbeyli de gelin aracından inip çocuklara saldırdı #3


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