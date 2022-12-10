Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi kurtarılamadı

4 katlı binanın tesisat hattındaki kazı çalışmaları sırasında 61 yaşındaki işçi göçük altında kaldı. Ekipler, talihsiz işçinin cansız bedenine ulaştı.

Sultanbeyli’nin Adil Mahallesi Aslı sokakta panik anları yaşandı.

Bölgede yeni yapılan 4 katlı binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında çalışan işçilerden Turan Tuna açılan temelin göçmesi sonucu toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay anında can verdi

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.