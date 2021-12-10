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    Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı

    Hafriyat kamyonunun sağından geçmek için hız yapan sürücü, park halindeki bir otomobil ile kamyon arasında sıkıştı. Bir motosiklet sürücüsünün kaza öncesi uyarmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 13:37
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    Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, önündeki hafriyat kamyonunu geçebilmek için fırsat kolladı.

    Sürücü, hızını artırıp kamyonun sağından geçmek isteyince, kaza kaçınılmaz oldu.

    O sırada yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, otomobili görüp “Tehlikeli hareket.” diyerek uyarmaya çalıştı.

    Hız yapan sürücü sağ şeritte park halindeki otomobili son anda fark etti.

    KAMYON İLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI

    Direksiyon kıran sürücü, park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonu arasında sıkıştı.

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken o anlar, saniye saniye motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

    Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı ViDEO

    Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı #1

    Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı #2

    Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı #3

    Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı #4

    Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı #5

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