Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı

Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı

Hafriyat kamyonunun sağından geçmek için hız yapan sürücü, park halindeki bir otomobil ile kamyon arasında sıkıştı. Bir motosiklet sürücüsünün kaza öncesi uyarmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, önündeki hafriyat kamyonunu geçebilmek için fırsat kolladı.

Sürücü, hızını artırıp kamyonun sağından geçmek isteyince, kaza kaçınılmaz oldu.

O sırada yolda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, otomobili görüp “Tehlikeli hareket.” diyerek uyarmaya çalıştı.

Hız yapan sürücü sağ şeritte park halindeki otomobili son anda fark etti.

KAMYON İLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞTI

Direksiyon kıran sürücü, park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonu arasında sıkıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken o anlar, saniye saniye motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de, hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı ViDEO