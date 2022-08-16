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    Sultanbeyli'de İETT otobüsü kayarak ters döndü

    Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden otobüs şoförü, yolda ters dönerek kaldırıma çıktı. Korku dolu anlar ise anbean kameraya yansıdı.
    • 16.08.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 11:23
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    Sultanbeyli'de İETT otobüsü kayarak ters döndü

    İstanbul'da, bir İETT otobüsü daha felaketin eşiğinden döndü.

    Sultanbeyli'nin Akşemsettin Mahallesi civarında yaşanan olayda, 131C  kodlu İETT otobüsü, yağış nedeniyle zor dakikalar geçirdi.

    Ters döndü, kaldırıma çıktı

    İHA'da yer alan bilgiye göre, kayganlaşan yolda ters dönen otobüs, kaldırıma çıktı.

    Korku dolu kazada İETT otobüsünün devrilmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

    Sultanbeyli de İETT otobüsü kayarak ters döndü #1

    Kaza anı kamerada

    Yüreklerin ağza geldiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktığı görülüyor.

    Sultanbeyli'de İETT otobüsü kayarak ters döndü VİDEO

    Sultanbeyli de İETT otobüsü kayarak ters döndü #2

    Sultanbeyli de İETT otobüsü kayarak ters döndü #3


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