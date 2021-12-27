Euro
12.9490
4.10%
Dolar
11.4276
3.97%
Altın
664.6690
4.13%
Borsa
1,924.73
1.77%
Bitcoin
588.301
0.53%
BTXN Coin
38.48
1.42%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı

    Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı

    İstanbul Sultanbeyli'de Ahmet Yesevi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde yaşanan kazada iddialara göre; Furkan Akbulut yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Hasan Tüysüz yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobilde bulunan sürücü Furkan Akbulut, Yasin Akbulut ile kamyonet sürücüsü Hasan Tüysüz yaralandı.

    KAMYON SÜRÜCÜCÜ ARACA SIKIŞTI

    İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.

    İtfaiye ekipleri sürücü Hasan Tüysüz’ü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, sürücü Tüysüz’ü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #1

    1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Hastaneye kaldırılan Tüysüz’ün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan otomobildeki yaralılardan Yasin Akbulut’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kaza yerinden kaldırılan araçların ardından, trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #2

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #3

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #4

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #5

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #6

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #7

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #8

    Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir