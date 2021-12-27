Sultanbeyli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul Sultanbeyli'de Ahmet Yesevi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde yaşanan kazada iddialara göre; Furkan Akbulut yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Hasan Tüysüz yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan sürücü Furkan Akbulut, Yasin Akbulut ile kamyonet sürücüsü Hasan Tüysüz yaralandı.

KAMYON SÜRÜCÜCÜ ARACA SIKIŞTI

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.

İtfaiye ekipleri sürücü Hasan Tüysüz’ü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, sürücü Tüysüz’ü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan Tüysüz’ün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan otomobildeki yaralılardan Yasin Akbulut’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza yerinden kaldırılan araçların ardından, trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.





























