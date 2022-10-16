Sultanbeyli’de iki ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 2 kişi araçta sıkıştı ve toplamda 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler kazazedelere müdahale etti.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kaza yaşandı.

Trafikte seyir halinde olan İsmail Mızrak'ın kontrolündeki otomobil ile Rıdvan Sezer hakimiyetindeki ticari taksi çarpıştı.

Kazanın şiddeti ile araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Araç içerisine sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kazada araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtardıktan sonra ambulansa teslim etti.

Kazazedelere olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından toplamda 4 yaralı hastaneye sevk edildi.

"Çarpışma esnasında araba takla attı"

İHA'dan edinilen bilgilere göre, kazanın yaşandığı olaya tanıklık eden Barış Çelik, "Taksi bu sokaktan geliyordu. Doblo da buradan geldi ama hiç frene basmadı. Çarpışma esnasında araba takla attı. Yaralı 4 kişi var. 2 kişi araçta sıkılmıştı. Allahtan sokakta kimse yoktu o anda." şeklinde konuştu.