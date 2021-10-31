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- Sultanbeyli'de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı
Sultanbeyli'de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı
2 farklı iş yerinden sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çaldığı iddia edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli kontrol hükmü uygulanan şahıs, serbest bırakıldı.
- DHA
- 31.10.2021 - 10:03
- Güncelleme : 31.10.2021 - 10:25
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Sultanbeyli'de restoran ve marketten sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışıma başlatıldı.
Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde bir şahıs tespit edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu tespit edilen M.B. isimli şüpheli yakalandı.
SERBEST BIRAKILDI
Şüpheli M.B. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Sultanbeyli'de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı ViDEO