Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
587.867
-0.31%
BTXN Coin
24.50
-2.39%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Sultanbeyli'de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı

    2 farklı iş yerinden sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çaldığı iddia edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli kontrol hükmü uygulanan şahıs, serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli'de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Sultanbeyli'de restoran ve marketten sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışıma başlatıldı.

    Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde bir şahıs tespit edildi.

    Ekiplerin çalışmaları sonucu tespit edilen M.B. isimli şüpheli yakalandı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Şüpheli M.B. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Sultanbeyli'de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı ViDEO

    Sultanbeyli de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı #1

    Sultanbeyli de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı #2

    Sultanbeyli de iş yerlerinden sadaka kutularını çalan şahıs yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir