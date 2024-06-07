İHA
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında, iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. İki kadın birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İki kadının aileleri de kavgaya dahil oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından iki kadın arasındaki kavga zorlukla sonlandırıldı.
Kavga anı cep telefonuyla görüntülendi
Kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki kadının birbirine yumruk ve tekme attığı, ayrıca birbirlerinin saçlarını çekip, çantayla saldırdıkları görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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