Sultanbeyli'de kadınların tekmeli yumruklu kavgası İstanbul Sultanbeyli'de iki kadın arasında çıkan ve ailelerin de dahil olduğu kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

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İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında, iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar

İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. İki kadın birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İki kadının aileleri de kavgaya dahil oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından iki kadın arasındaki kavga zorlukla sonlandırıldı.

Kavga anı cep telefonuyla görüntülendi

Kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki kadının birbirine yumruk ve tekme attığı, ayrıca birbirlerinin saçlarını çekip, çantayla saldırdıkları görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)