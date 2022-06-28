İlçedeki farklı mahallelerde bulunan hafriyat kamyonlarından, araçla 1 ton 575 litre yakıt çalındı. Kamera kayıtlarından yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ederken, hırsızlık olayları da arttı.

İstanbul Sultanbeyli'de 10 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında Akşemsettin, Fatih, Yavuz, Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl Mahallelerine hırsızlar dadandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 hafriyat kamyonunun depo kısmından toplamda 1 ton 575 litre yakıt çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Hırsız, kendini kamera kayıtlarıyla ele verdi

DHA'nın aktarımına göre, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, siyah renkli bir aracın, park halinde bulunan hafriyat kamyonlarının depo kısmına yaklaştığını, araç sürücüsünün depo kapağını kırdıktan sonra bir aparat yardımıyla yakıtları kendi araçlarına aktardığını tespit etti.

Şüpheli tutuklandı

Aracın plakasını sorgulayan polis, şüphelinin C.Z. olduğunu belirledi.

Ekipler, C.Z.'yi dün Beşiktaş Levazım Mahallesi’nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, şüphelinin kamyonlardan yakıt çaldığı anlar ise iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde C.Z.’nin, kısa sürede yakıtı kendi aracına aktardığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız tutuklandı VİDEO







