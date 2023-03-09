Sultanbeyli'de kaza yapan araç takla attı

Araç kullanırken yola bakmanın dışında başka bir şeyle ilgilenmenin bedeli ağır olabilir.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşanan kaza da bu durumu özetler nitelikte..
Sokak arasında ilerleyen aracın sürücü, önünde duran park halindeki araca görmedi.
Teker kısmına çarpan araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi hafif yaralandı
Olayda sürücü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Araçlarda ciddi zarar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.