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Sultanbeyli'de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti
Bir şahıs, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darbetti. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 26.08.2022 - 12:07
- Güncelleme : 26.08.2022 - 12:40
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi.
Öğle saatlerinde gerçekleşen kaza sonrası aracından inen sürücü, önce bir kadınla tartıştı.
Kavga çıktı
Ardından sürücü, diğer yaşlı araç şöförünü darbetti. Yumrukların hedefi olan şoförü, çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Sürücüyü darbeden şahsı, çevredeki vatandaşlar tepki göstererek uzaklaştırdı.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli'de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti