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    Sultanbeyli'de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti

    Bir şahıs, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darbetti. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 26.08.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:40
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    Sultanbeyli'de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi.

    Öğle saatlerinde gerçekleşen kaza sonrası aracından inen sürücü, önce bir kadınla tartıştı.

    Kavga çıktı

    Ardından sürücü, diğer yaşlı araç şöförünü darbetti. Yumrukların hedefi olan şoförü, çevredeki vatandaşlar kurtardı.

    Sürücüyü darbeden şahsı, çevredeki vatandaşlar tepki göstererek uzaklaştırdı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultanbeyli'de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti

    Sultanbeyli de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti #1

    Sultanbeyli de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti #2

    Sultanbeyli de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti #3

    Sultanbeyli de kaza yaptığı araç sürücüsünü darbetti #4


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