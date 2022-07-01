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    Sultanbeyli’de lokantada patlama: 3 araç hasar gördü

    İstanbul Sultanbeyli'de bir lokantada gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamada iş yeri yanarken, 3 araç da hasar gördü.
    • 01.07.2022 - 05:08
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    Sultanbeyli’de lokantada patlama: 3 araç hasar gördü

    Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle lokantadan alevler yükselmeye başladı.

    Büyüyen yangın, oto galerideki araçlara da zarar verdi

    Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın yanında bulunan oto galerideki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Araçların camını kırıp yangından uzaklaştırdılar

    DHA'nın haberine göre; oto galerideki araçlar, çevre sakinleri tarafından camları kırılarak yangından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

    Sultanbeyli’de lokantada patlama: 3 araç hasar gördü #1

    Sultanbeyli’de lokantada patlama: 3 araç hasar gördü #2

    Sultanbeyli’de lokantada patlama: 3 araç hasar gördü #3

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