Oto galerinin önündeki lüks otomobili gözlerine kestiren hırsızlar, aracın farını tornavida ile söküp olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Sultanbeyli’de 2 şüpheli, pazartesi günü saat 04.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir oto galerinin bahçesindeki lüks otomobilin farlarını gözüne kestirdi.

Eldiven giyen şüpheliler, ceplerindeki tornavidayı çıkararak farları sökmeye çalıştı.

Bir süre farları çıkarmak için uğraşan şüpheliler, çevrede gördükleri hareket üzerine uzaklaştı.

Yarım kalan işlerini tamamlamaya döndüler

DHA’nın haberine göre; şüpheliler, farları çıkarmak için saniyeler sonra tekrar geri döndü. Alarmın çalması ile birlikte hırsızlar, çıkardıkları farın bir tanesi ile koşarak uzaklaştı.

Sabah mesainin başlaması ile oto galeriye gelen çalışanlar, otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sultanbeyli’de, lüks otomobilin farını çalan hırsızlar kamerada VİDEO



Toplam zarar 400 bin lira

Galeriye gelen polis ekipleri, yapılan incelemede araca verilen hasarla birlikte 400 bin lira zararın olduğunu belirledi. Ekipler, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.