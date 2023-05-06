Sultanbeyli'de makas atan otomobil ikiye bölündü! Sürücüsü alkollü çıktı Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda korkunç bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü makas atarak ilerlerken önce yolcu otobüsüne çarptı, ardından kamyon ile çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, otomobil ise ikiye bölündü.

İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde, 23.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Berat Yeni, makas atarak ilerlemeye çalışırken şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle başka bir otomobile daha çarpan ve savrulan araç, seyir halinde olan kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Ortalık adeta savaş alanına dönerken, otomobil ise kazanın etkisiyle ikiye ayrıldı.

İki kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Berat Yeni’nin alkollü olduğu öğrenildi. Polis, yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

"Otomobil makas atarak ilerliyordu"

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazaya karışan kamyonun şoförü Adem Şahoğlu kazayı, “Biz otobanda ilerlerken bu ikiye ayrılan otomobil makas atarak geliyordu. Arkadaş alkollüymüş zaten.

Otobüsten kaçamadı vurdu, geldi benim önüme düştü. Ben vurdum attım o tarafa, arkamdan gelen bir taksiye daha vurdu. Ondan sonra da durum ortada, araba ortadan ikiye ayrıldı” şeklinde anlattı.

Otobüsteki yolculardan İsa Ören ise “Otomobil bir sağ bir sol yaparak iki aracın arasına girdi. Bizim şoför de ona vurmamak için manevra yaptı ama kurtaramadı,sol taraftan vurdu. Araç ikiye bölündü araçtan bir tane yaralı çıkardık. Bir de bizim muavin yaralı” şeklinde konuştu.