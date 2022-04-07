Sultanbeyli'de minibüs park halindeki araçlara çarptı

Bir minibüsün yol kenarında duran park halindeki arabalara çarpması sonucu yaşanan kazada, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultanbeyli'deki Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir servis minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Myedana gelen kazada, servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.

Minibüs şoförü yaralandı

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, minibüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde servis minibüsünün süratle geldiği, önce taksiye sonra da park halinde bulunan otomobile çarptığı görüldü.

















