Sultanbeyli'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı

Ara sokaktan caddeye girmekte olan motosiklet sürücüsü, hızla seyir halinde olan hafif ticari araçla çarpıştı. Yerle bir olan motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli’de geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, ara sokaktan caddeye giriş yapmakta olan motosiklet sürücüsü, park halinde olan tır sebebiyle yoldan geçen araçları tamamen göremeden yola çıktı.

İddiaya göre, o sırada yolda hızla seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü de motosikletliyi fark etmeden çarptı.

HAVAYA SAVRULDU

Motosikletli çarpmanın etkisiyle hava savrularak yere düştü ve hafif yaralandı. Taraflar, kendi aralarında tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Ucuz atlatılan kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza VİDEO

KAZAYA TANIK OLDU

Kazaya tanık olan Doğukan Yıldız, “Olay geçen hafta gerçekleşti. Birbirlerine vurdular. Sürekli trafik kazaları oluyor burada, henüz bir can kaybı olmadı ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Hani ne bir set var, ne bir ışık var. Araçlar sürekli buradan hızlı bir şekilde seyir halinde geçip gidiyorlar. Yani daha önceden daha önceki kazalarda yaralananlar oldu.” dedi.