Sultanbeyli'de motosikletini yakan sürücü, söndürülmesini istemedi Bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motosikletini yaktı. Aynı adam, itfaiye ekiplerinin yanan motosiklete müdahale etmesine de istemedi. Çabası boşa çıkan sürücü, gözaltına alındı.

İHA

İstanbul, yine ilginç olaylardan birine sahne oldu…

Tarihler 11 Nisan’ı gösterirken Sultanbeyli’de bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletini ateşe verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürülmesine engel olmaya çalıştı

Ekipler yangına müdahale ederken; motosiklet sahibi, onlara engel olmaya çalıştı.

O anlar kameraya yansıdı.

Motosiklet sahibinin çabası boşa çıktı ve itfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Motosikletin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Gözaltına alındı

Sürücüyü gözaltına altına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan ilginç olaya şahitlik eden Vedat Küçük adlı vatandaş, “Yoldan geçerken motorun yandığını gördüm. Yangın tüpü ile söndürmek için müdahale etmek istedim. Ancak motor sahibi yanan söndürülmesini istemedi. İtfaiye ekiplerinin de söndürmesine izin vermedi. Daha sonrasında polisler geldi şahsı götürdü.” diye konuştu.